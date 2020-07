Snapdragon 875 : premières livraisons en fin d'année et des optiques 8P sur les flagships ?

L'analyste Ming-Chi Kuo est surtout connu pour ses indiscrétions sur les produits d'Apple mais il réalise à l'occasion des prédictions dans d'autres domaines. Cette fois, c'est le futur SoC haut de gamme Snapdragon 875 de Qualcomm qui l'intéresse.

Sans grande surprise, il anticipe un démarrage des livraisons du SoC vraisemblablement gravé en 5 nm pour le dernier trimestre de l'année et se prolongeant au début de l'année prochaine, avec des smartphones haut de gamme équipés dès début 2021.

Tout ceci est conforme au calendrier habituel suivi depuis plusieurs années par la firme de San Diego et ne surprendra donc pas vraiment. Toutefois, l'analyste ajoute que l'arrivée de cette plate-forme mobile devrait conduire à l'intégration de lentilles à 8 éléments (8P) dans les smartphones Android haut de gamme.

Capacités photo du Snapdragon 865

Actuellement, on trouve majoritairement des lentilles 6P et plus rarement des lentilles 7P sur les modèles premium ou particulièrement orientés vers la photo mobile, ce qui devrait encore améliorer la qualité des clichés et est vraisemblablement en lien avec la progression des performances de l'ISP (Image Signal Processing) et de l'intelligence artificielle.

L'analyste Ming-Chi Kuo ne s'étend pas sur le prix attendu du SoC et la rumeur d'une forte augmentation du tarif (déjà mise en doute) par rapport à la génération actuelle qui risquerait de faire encore monter les prix des smartphones premium qui dépassent déjà largement les 1000 €.

En attendant, c'est le SoC Snapdragon 865+ qui est attendu dans le courant du mois. Evolution légère du Snapdragon 865, il sera sans doute présent dans de nombreux smartphones haut de gamme présentés tout au long du second semestre.