Samsung Exynos Olympus : le SoC avec des coeurs gravés en 5 nm et en tri-cluster ?

Après un SoC Exynos 990 qui équipe les versions européennes des smartphones Galaxy S20 et Galaxy Note 20 mais qui a essuyé de sévères critiques pour ses faiblesses par rapport au Snapdragon 865 de Qualcomm, Samsung ne désarme pas et va proposer l'an prochain une nouvelle génération de SoC Exynos, nom de code Olympus et gravé en 5 nm.

Plutôt que des coeurs custom Mongoose, le groupe coréen devrait faire appel aux nouvelles architectures standard ARM Cortex : ARM Cortex-A78 et ARM Cortex-X1, qui seront sans doute aussi la base des coeurs Kryo du prochain SoC haut de gamme de Qualcomm.

Exynos 990 5G

Ce ne sera pas la seule nouveauté : selon le leaker Ice Universe, le futur SoC Exynos exploitera une configuration octocore en tri-cluster, soit trois groupes de coeurs organisés en 1 + 3 + 4.

S 1+3+4 — Ice universe (@UniverseIce) September 18, 2020

On devrait donc trouver un coeur très puissant mais rarement activé, trois coeurs médian pour les tâches gourmandes et quatre coeurs économiques. Cette configuration se retrouve déjà sur le SoC Snapdragon 865 et devrait logiquement être reproduite avec le Snapdragon 875.

Elle permettra sans doute d'utiliser un coeur ARM Cortex-X1 avec trois coeurs ARM Cortex-A78 pour les coeurs les plus puissants du SoC, mettant à disposition une puissance ponctuelle qui n'épuisera pas inutilement la batterie.

Mais les coeurs CPU sont loin de suffire pour faire une plate-forme mobile performante et il reste à découvrir quelles surprises (GPU, NPU...) concocte Samsung pour son Exynos Olympus