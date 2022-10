Rachat d'Activision Blizzard : Microsoft clash Sony

Les pleurnicheries et manigances n'ont que trop duré : Microsoft en a visiblement assez des tentatives désespérées de Sony visant à faire échouer le rachat d'Activision Blizzard, et le ton monte entre les deux géants.

Petit retour sur les faits :

Il y a quelques mois Microsoft annonçait avoir signé un accord avec le groupe Activision Blizzard pour le rachat de ce dernier à hauteur de 69 milliards de dollars. Un rachat présenté comme l'occasion de sauver le groupe en proie à divers scandales d'agressions sexuelles.

Mais l'affaire n'arrange pas Sony qui risque de voir la franchise Call of Duty (Activision) lui échapper. La marque avait un accord de 3 ans avec Activision pour le portage des titres de la franchise sur la plateforme PlayStation. Face aux inquiétudes, Microsoft annonçait respecter l'accord, et le prolonger d'au moins 3 ans au-delà.

Mais Sony refuse, exigeant des garanties pour un accès à Call of Duty à perpétuité. Il faut dire que le franchise rapporte des millions de dollars à la marque sous couvert de royalties et commissions sur les microtransactions intégrées aux titres...

Sony va alors plus loin et décide de contacter chaque commission d'enquête à travers le monde pour expliquer au combien le rachat déséquilibrerait le marché tout entier et pointe du doigt une politique anticoncurrentielle de la part de Microsoft...

Le Brésil a déjà signifié, après enquête, que rien ne s'opposait au rachat. Pire encore, la commission étrillait Sony et tout le mélodrame autour du rachat. Pour le Brésil, le rachat n'entrainera aucun déséquilibre puisque Sony et Nintendo sont déjà en position de force sur le marché, largement devant Microsoft.

L'Europe, les USA et le Royaume-Uni sont amenés à se prononcer prochainement, et c'est outre-Manche que le débat est aujourd'hui transposé.

Microsoft accuse Sony d'influencer illégalement la CMA.

L'Autorité britannique de la concurrence (CMA) a ainsi partagé quelques inquiétudes concernant le rachat et ses effets sur le marché. Des inquiétudes, qui, selon Microsoft sont infondées et pire encore, auraient été appuyées par Sony.

Dans une première phase d'étude, la CMA a indiqué que les garanties fournies par Microsoft n'étaient pas suffisantes à échapper à une seconde phase d'enquête, prolongée cette fois.

La CMA a récemment publié le texte qui explique sa décision, ce qui entraine une réponse cinglante de la part de Microsoft qui fustige "des déclarations intéressées de Sony".

Sony aurait ainsi fait pression sur la CMA pour ralentir le processus de validation du rachat, ou mieux, l'interdire.

Microsoft ne prend plus de gants et l'heure n'est donc plus à la main tendue : la marque explique ainsi que Sony exagère considérablement sur l'importance de la série Call of Duty pour l'environnement PlayStation et qu'une seule franchise ne saurait remettre en question la domination actuelle et clairement établie de la marque japonaise. Des déclarations qui rappellent celles avancées par la Commission brésilienne il y a quelques jours.

La marque américaine indique que proposer Call of Duty sur son Xbox Game Pass ne fera pas vendre davantage de consoles Xbox. Elle ajoute "Sony n'accepte tout simplement pas une concurrence accrue, ils ont pourtant la capacité de s'adapter et de rivaliser. Les joueurs bénéficieront finalement de cette concurrence et de davantage de choix", tout le contraire des critiques avancées par Sony.

Pour Microsoft, les critiques et tentatives de Sony ne servent pas l'intérêt du marché entier, mais uniquement les intérêts propres de la marque.