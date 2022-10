Take Two soutient Microsoft dans son rachat d'Activision Blizzard

Récemment, la commission de la concurrence brésilienne donnait un avis favorable au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et profitait de l'occasion pour épingler Sony et ses remarques.

La commission critiquait alors Sony de tenter de faire capoter l'opération alors même que la marque n'est pas exempte de situations d'abus de position dominante, et indiquait que la marque en faisait des caisses sur l'impact du rachat en question sur un marché principalement dominé par les deux Japonais (Sony et Nintendo).

Microsoft trouve de nouveaux alliés

Microsoft avait déjà obtenu un soutien de taille avec l'un des plus grands syndicats américains, et désormais c'est le PDG de Take Two Interactive, Strauss Zelnick qui partage un avis tranché sur le sujet.

Dans une interview, le patron qui édite quelques franchises ultras populaires comme GTA, Red Dead Redemption, Borderlands, Bioshock ou encore NBA 2K a annoncé que ces rachats servaient globalement l'intérêt de tout le secteur : ils permettent aux structures de se pérenniser et de continuer à produire des jeux avec des budgets auxquelles elles n'auraient sans doute jamais eu accès... Le patron prend l'exemple de son propre rachat de Zynga pour 13 milliards de dollars lui permettant de suivre la croissance du jeu sur mobile.

Pour Strauss Zelnick, le choix de Microsoft fait sens : " À la fin, ce sont les consommateurs qui décident. Et si nous créons de grands succès, ce qui est notre créneau, alors les clients sont au rendez-vous et personne ne peut vous l'enlever. L'industrie du divertissement est à l'opposée du concept d'entreprise traditionnelle. Chaque titre est isolé. Nous sommes systématiquement en concurrence avec tout et avec rien, vous ne pouvez pas remplacer nos jeux par un autre".

Microsoft ne va donc pas uniformiser les titres d'Activision Blizzard mais aura tout intérêt à conserver l'identité propre de chaque franchise, pour toucher un maximum de joueurs et c'est d'ailleurs ce que la marque avait annoncé dès le départ.

Reste que Sony n'est pas de ce avis et l'idée de voir la franchise Call of Duty lui échapper a beaucoup de mal à passer...