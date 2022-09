Redmi k60 : il emprunte déjà la Dynamic Island de l'iPhone 14

Xiaomi semble particulièrement inspiré par le dernier iPhone 14 et celui qu'on appelait un temps l'Apple chinois n'a pas hésité à reprendre une des fonctions phares du smartphone américain.

L'iPhone 14 est sorti depuis peu et si le smartphone ne brille pas réellement par les nouveautés, beaucoup se focalisent sur l'apparition du Dynamic Island, une interface qui permet d'exploiter au mieux la zone située autour du poinçon de l'appareil pour le faire disparaitre et le transformer en atout.

Xiaomi a ainsi sauté sur l'occasion et développé une fonctionnalité similaire suite à un sondage rapide mené en personne par Lu Weibing sur le réseau social Weibo en Chine. Le PDG demandait ainsi aux utilisateurs de ses smartphones s'il avaient "vraiment besoin de Smart Island", ce à quoi les utilisateurs ont massivement répondu oui.

Dynamic Island : déjà sur le Redmi K60

Une vidéo est ainsi apparue dans laquelle on peut voir le Redmi K60 profiter du Dynamic Island, et donc au sein de son interface MIUI. L'option pourrait être diffusée plus largement au sein de la surcouche Xiaomi dans d'autres téléphones mobiles très prochainement.

Rappelons également qu'Apple n'a pas vraiment inventé le concept puisque la marque américaine n'a fait que reprendre les idées déjà exploitées par LG dans son V10 il y a de cela une dizaine d'années. A l'époque, la fonctionnalité était taxée de "gadget", puisque bien plus limitée.