Chute du prix de la TV Samsung 75Q70A 75 pouces avec notre sélection (PC portable, Asus, HP, Trust...)

Nous avons trouvé pour vous une multitude de bons plans comme la TV Samsung 75Q70A mais aussi des PC portables pour gamer, des écrans PC et d'autres accessoires.

Aujourd'hui, nous mettons en avant la TV Samsung 75Q70A qui profite de 900 € de réduction chez Carrefour.

Elle est dotée d'une dalle de 75" avec une définition de 3840 x 2160 pixels avec une image réaliste grâce à la technologie Quantum HDR 1000 et une fréquence de balayage de 120 Hz. De plus, la télévision est ultra mince et s'installe facilement.

La smartTV intègre le processeur Quantum Processeur 4K associé à l'application Tizen qui permet de naviguer entre les applications pour une expérience de qualité.

Sur Carrefour, la TV Samsung 75Q70A est au prix de 1299 € au lieu de 2199 € avec la livraison gratuite.



