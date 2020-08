Samsung rêve de devenir le roi des puces mobiles avec l'aide de ARM et AMD

Présent dans la série Galaxy S20 mais aussi dans la récente famille Galaxy Note 20, le SoC Exynos 990 de Samsung, présent dans les modèles vendus en EMEA, ne s'est pas vraiment attiré la sympathie des observateurs en étant défavorablement comparé au SoC Snapdragon 865, présent dans les variantes de ces mêmes smartphones vendus aux Etats-Unis et en Chine.

Signe du malaise autour du processeur aux coeurs du CPU dévelopés en interne, les versions des smartphones de Samsung vendues sur son propre marché national sont celles avec la puce de Qualcomm.

Le géant coréen a purgé sa division de conception de processeurs mobiles mais n'abandonne pas pour autant toute volonté de disposer de ses propres SoC mobiles, cette fois en s'appuyant sur des expertises extérieures.

Exynos 990, le mal aimé

Le Business Korea indique ainsi que Samsung se voit toujours un destin dans les SoC mobiles et rêve même de leadership dans le secteur en préparant une plate-forme matérielle mobile aux performances largement améliorées.

La bataille des processeurs mobiles pourrait reprendre de plus belle en 2021 et Samsung compte la remporter en faisant appel à la nouvelle architecture ARM Cortex-X1 et non plus sur ses propres coeurs custom, ainsi qu'à son partenariat avec AMD pour porter les technologies graphiques Radeon sur mobile.

Avec ARM, cela nécessitera de s'impliquer plus avant dans le partenariat (et de payer des droits de licence supplémentaires pour accéder à l'ensemble de la propriété intellectuelle correspondante).

Pour AMD, apporter l'architecture Radeon permettra de renforcer le point faible des processeurs Exynos en disposant d'une partie graphique plus solide que les solutions ARM Mali standard.

Samsung pourra ensuite compter sur son propre savoir-faire en matière d'intelligence artiificielle et de modems 5G pour proposer un SoC mobile capable de surpasser les solutions Snapdragon de Qualcomm.

Rien que pour le développement du NPU (Neural Processing Unit), Samsung serait prêt à multiplier par 10 ses effectifs d'ici 2030. Il faut dire que le développement de processeurs mobiles est au coeur d'une stratégie K-Chip plus large et stratégique.