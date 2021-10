Samsung Exynos 2200 : le support du ray tracing confirmé

Pour son prochain SoC mobile attendu dans la série Galaxy S22, Samsung proposera un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm avec des coeurs CPU ARMv9 et une partie graphique fournie par AMD et utilisant une base mRDNA dérivée de l'architecture RDNA de ses cartes graphiques gaming.

Si l'on attend toujours les détails de cette plate-forme, Lisa Su, CEO d'AMD, avait déjà indiqué lors du Computex 2021 que la partie graphique mobile pourrait supporter des fonctions avancées comme le raytracing et le VRS (Variable Rate Shader).

En attendant une officialisation qui fixera les caractéristiques du SoC, Samsung apporte une première confirmation sur les réseaux sociaux chinois en soulignant que son prochain SoC Exynos supportera bien le raytracing.

La partie graphique du SoC Exynos 2200 porte le nom de code Voyager et comporterait 6 Compute Units (CU) et 6 accélérateurs de rayons. Le SoC comprendrait 8 coeurs organisés en 1 + 3 + 4 avec les nouveaux coeurs ARM Cortex-X2, A710 et A510 en ARMv9.