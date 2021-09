Samsung Galaxy Book Fold 17 : vers un PC portable avec écran repliable ?

Samsung fait partie des pionniers en matière de smartphones dotés d'un affichage souple repliable et il poursuit son avance en faisant évoluer rapidement ses modèles avec l'annonce des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Aucun fabricant de smartphones ne peut encore rivaliser sur ce terrain, même si de plus en plus d'acteurs s'y intéressent et proposent des produits s'en rapprochant. Cet aspect différenciant est fort utile face à la forte pression de concurrence sur le segment premium, même si les volumes restent encore modérés.

Lenovo ThinkPad X1 Fold avec afffichage repliable

Logiquement, Samsung pourrait étendre la présence des affichages repliables à d'autres segments. Le leaker Ice Universe confirme le fait en dévoilant le nom d'un futur produit de la marque : le Galaxy Book Fold 17.

Sans rien préciser des caractéristiques, la dénomination confirme deux éléments : il s'agit d'un PC portable de la série Galaxy Book en version 17 pouces et le terme Fold évoque sans ambiguïté la présence d'un affichage repliable.

Il ne serait pas le premier à tenter l'aventure puisque Lenovo propose déjà un modèle ThinkPad X1 Fold (avec affichage 13,3 pouces) depuis 2020 tandis que certains analystes prédisent l'arrivée de nouveaux produits avec écran repliable dès la fin de l'année