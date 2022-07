Samsung Galaxy Buds Pro 2 : on prend les mêmes et on recommence

De nouveaux écouteurs TWS seront présentés par Samsung en août avec ses autres produits et Evan Blass en dévoile déjà le design grâce à des rendus montrant tout.

A côté des smartphones Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 et des montres connectées Galaxy Watch5 et Watch5 Pro, Samsung aura sans doute aussi de nouveaux écouteurs sans fil TWS à présenter durant son événement Galaxy Unpacked du mois d'août.

Les Galaxy Buds Pro 2 devraient se positionner en haut de gamme et offrir une intéressante réduction de bruit active (ANC). D'après les rendus diffusés par le leaker Evan Blass, le design ne devrait pas énormément changer par rapport aux Galaxy Buds Pro originaux lancés début 2021.

Même design mais qu'en sera-t-il des caractéristiques ?

On retrouvera donc des oreillettes sans tige et avec embout silicone apportant une première couche d'isolation passive et des micros assurant l'écoute des bruits ambiants pour mieux les annuler.

Evan Blass précisent qu'ils portent le nom de code Zenith et qu'ils seront disponibles en coloris blanc, noir et mauve, qui seront sans doute aussi ceux du Galaxy Z Flip4.

Il a été question d'une batterie plus grande pour ces écouteurs la proximité de design par rapport à la génération précédente peut faire douter de cette rumeur. Les caractéristiques précises restent pour le moment mystérieuses.

On devrait logiquement les retrouver à un niveau de prix similaire, entre 200 et 250 €.