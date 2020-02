Galaxy Home Mini : peut-être une annonce chez Samsung le 12 février

Cherchant à se faire une place sur le jeune segment des enceintes intelligentes, aux côtés des Google Home et Amazon Echo, Samsung avait annoncé en 2018 l'arrivée de sa propre version baptisée Galaxy Home (et initialement Bixby Speaker).

Une variante Galaxy Home Mini était également prévue mais aucun de ces deux produits n'ont encore été commercialisés. Selon un communiqué apparu sur le site coréen du groupe mais rapidement retiré depuis, cette petite enceinte devrait finalement être proposée à partir du 12 février, pour un prix de 99 000 wons, soit environ 76 €.

L'annonce devrait logiquement se faire dans le cadre de l'événement Galaxy Unpacked qui dévoilera également les smartphones Galaxy S20 et un smartphone avec écran pliant Galaxy Z Flip.

Il reste à voir si Samsung prendra le risque de commercialiser le Galaxy Home Mini (et peut-être plus tard la grande version) hors de son marché national, alors que le segment est désormais largement contrôlé par Amazon et Google, laissant peu de place pour les alternatives.

Les fonctionnalités attendues devraient être similaires à celles des produits existants avec la capacité d'interroger un assistant numérique sur tous les sujets, lancer de la musique ou piloter ses équipements domotiques. Samsung a prévu un partenariat avec AKG pour fournir du son de qualité.