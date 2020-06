Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 : lancement le 5 août ?

Après les Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip lancés au début du premier semestre, le groupe Samsung prépare ses smartphones haut de gamme de la deuxième moitié de l'année.

Comme les années passées, et malgré le contexte particulier de la crise du coronavirus, c'est au mois d'août que devraient être dévoilés les smartphones Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2, nouvelle évolution du smartphone avec écran pliable.

Sur les réseaux sociaux, le leaker Ice Universe affirme que la conférence en ligne de cet événement se tiendra le 5 août avec une commercialisation probable sur les dernières semaines du mois, avant les annonces des produits concurrents de fin d'année.

Et plusieurs appareils mobiles seraient au programme. On trouverait ainsi un Galaxy Note 20 et un Galaxy Note 20 Ultra (au lieu d'un Galaxy Note 20+) et le Galaxy Fold 2, mais aussi une déclinaison 5G du Galaxy Z Flip.

Samsung pourrait lancer également deux tablettes Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ ainsi qu'une nouvelle montre connectée Galaxy Watch 2. Le fabricant aurait donc en stock une jolie série de produits à dévoiler sur différents segments.