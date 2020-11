Samsung : un Galaxy Note 21 malgré tout l'an prochain ?

La publication ET News prend le contre-pied des multiples rumeurs annonçant la fin de la série Galaxy Note en affirmant qu'il y aura bien un Galaxy Note 21 l'an prochain.

Face à une série Galaxy Note qui s'étiole mais aussi du fait de l'arrivée d'alternatives capables de prendre le relais au second semestre comme les smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold et les séries Fan Edition, il peut y avoir une certaine logique à voir Samsung faire disparaître cette gamme de smartphones.

Diverses rumeurs ont régulièrement affirmé la fin des Galaxy Note, entre support du stylet S Pen sur plusieurs modèles haut de gamme et renforcement des gammes Galaxy Z Fold qui risquent de cannibaliser le segment haut de gamme.

Pourtant, la publication coréenne ET News affirme qu'il y aura encore bien un smartphone Galaxy Note 21 l'an prochain. Contrairement aux années passées, il viendrait seul et n'aurait pas de déclinaison Plus ou Ultra.

Le stylet S Pen sur d'autres modèles

L'histoire ne dit pas si celui-ci sera le dernier de sa génération ou si la lignée se poursuivra au-delà mais le support du stylet S Pen est de nouveau confirmé par la même source pour le Galaxy Z Fold 3, ce qui pourrait tout de même signifier un changement de stratégie.

A plus court terme, le Galaxy S21 Ultra, modèle le plus haut de gamme de la prochaine série de référence, devrait lui aussi offrir le support du stylet S Pen, jusque là réservé aux seuls Galaxy Note.