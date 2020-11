Samsung Galaxy Note : pas de smartphone l'an prochain, la mort de la gamme se confirme

Samsung nous a habitué à lancer une série Galaxy S au premier semestre et un ou deux smartphones Galaxy Note sur la deuxième moitié de l'année. Cette seconde gamme, avec son stylet S Pen, est en principe plus orientée professionnelle mais reprend généralement l'essentiel des caractéristiques des Galaxy S lancés six mois plus tôt.

S'il y a encore eu un Galaxy Note 20 et un Galaxy Note 20 Ultra cette année, plusieurs indices laissent entendre que la gamme Galaxy Note ne sera pas reconduite l'an prochain.

Elle semble avoir de plus en plus de mal à trouver son public et Samsung a trouvé un palliatif pour relancer ses ventes en fin d'année avec les séries FE, ou Fan Edition, qui permettent de réutiliser les configurations du début d'année avec un prix plus attractif.

La fin du Galaxy Note, plusieurs smartphones FE

Le support pressenti du stylet S Pen sur le futur Galaxy S21 Ultra est un autre indicateur de cette transition dans la stratégie du groupe coréen, incitant les accros au stylet à se tourner vers le modèle premium de la série Galaxy S, ce qui ne changera pas énormément en matière de grille tarifaire.

Samsung flagships to expect this year:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Venant un peu plus confirmer la nouvelle stratégie, un tweet de Max Weinbach listant les smartphones haut de gamme Samsung pour 2021 fait apparaître les Galaxy S21, plusiuers modèles Z Fold et Flip de smarphones avec écran pliable mais aucun Galaxy Note.

On note par ailleurs la présence de deux modèles FE : Galaxy S21 FE et Galaxy Z Fold FE, qui pourront couvrir la disparition de la série Galaxy Note en deuxième partie d'année.