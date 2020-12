Galaxy Note : Samsung confirme poursuivre la série de smartphones avec stylet

La série Galaxy Note contribue à créer un grand événement pour Samsung sur le second semestre et l'usage du stylet lui a traditionnellement permis de mettre l'accent sur une cible plus professionnelle.

Toutefois, l'essoufflement progressif de cette gamme et l'émergence d'autres produits comme les smartphones avec écran pliable, capable de prendre le relais en haut / très haut de gamme, et les modèles FE (Fan Edition) reprenant les caractéristiques des flagships de début d'année à des tarifs plus bas, ont posé la question de l'abandon des Galaxy Note.

L'extension du support du stylet S Pen à de nouveaux modèles, dont le futur Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3, semble plaider en faveur de cette hypothèse et la rumeur de l'arrêt de la gamme Galaxy Note s'est donc répandue ces derniers mois.

Toutefois, selon Yonhap News, un représentant de Samsung (non nommé) a indiqué qu'il y aurait bien un nouveau smartphone Galaxy Note l'année prochaine et que le support du stylet à d'autres modèles ne signifiait pas la mort de la série.

Le Galaxy Note 21 sera-t-il le dernier de son genre ? L'histoire ne le dit toujours pas mais il est sûr que le smartphone va devoir redéfinir sa place dans l'offre de Samsung alors que pas moins de quatre smartphones avec écran pliable sont attendus l'an prochain.