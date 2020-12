Samsung Galaxy S21 : vers un lancement le 14 janvier

L'année 2021 devrait devenir très vite intéressante du côté des smartphones avec le lancement probable de la série Galaxy S21 de Samsung qui pourrait donc gagner plusieurs semaines d'avance par rapport à l'an dernier.

La date du 14 janvier avait déjà été avancée par le youtubeur Jon Prosser début novembre et elle semble se confirmer par l'intermédiaire du plus grand Samsung Store en Inde, à Bangalore, avec une commercialisation en Inde le 29 janvier, une semaine après le démarrage international.

Rendu supposé du Galaxy S21 Ultra

Les dates ont été confirmées à Android Authority et le Store commence même déjà prendre des réservations pour l'ensemble de la série, à savoir Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, moyennant une petite somme.

Les versions indiennes de la série Galaxy S21 seront lancées avec un SoC Exynos 2100 pas encore annoncé mais qui viendra rivaliser avec le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm que l'on retrouvera aussi dans la série Galaxy S21 mais pour certains marchés comme les Etats-Unis.

Samsung a déjà présenté le SoC Exynos 1080 qui, avec ses coeurs CPU ARM Cortex-A78 obtient des résultats similaires à ceux du Snapdragon 865 en benchmark.

L'Exynos 2100 devrait donc aller plus loin et pourrait proposer comme la puce de Qualcomm une configuration combinant coeur ARM Cortex-X1 puissant et ARM Cortex-A78 standard, ainsi que des coeurs économiques A55.