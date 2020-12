Samsung Galaxy S21 Ultra : la version en Exynos 2100 se montre en benchmark

Le Galaxy S21 Ultra sera le modèle le plus haut en gamme de la série de référence de Samsung et aura droit selon les versions à un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm ou à un SoC Exynos 2100 de Samsung, dont on attend toujours l'annonce officielle.

La version avec Exynos 2100, qui sera celle diffusée en Europe, commence à se montrer en benchmark et livre de premiers résultats. Sur Geekbench 5, elle obtient des scores de 1006 points en test single core et 3059 points en test single core.

C'est assez proche des résultats obtenus par la version sous Snapdragon 888 un peu plus tôt (1075 et 2971 points respectivement) mais cela semble toujours relativement bas par rapport aux caractéristiques attendues (et connues pour le Snapdragon 888).

Les résultats sont aussi en retrait par rapport à ceux obtenus avec l'Apple A14 Bionic des iPhone 12. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer comme l'utilisation de prototypes non finalisés ou des tests réalisés dans des conditions limitant le fonctionnement du SoC.

Il est également à noter que Geekbench est un test ciblant spécifiquement la partie CPU du SoC et ne dévoilant donc pas tout le potentiel des plates-formes. L'annonce sans doute prochaine du SoC Exynos 2100 par Samsung, après le SoC Exynos 1080, devrait apporter des explications supplémentaires.