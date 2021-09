Samsung Galaxy S22 Ultra : toujours pas de capteur photo 200 megapixels à l'horizon

Samsung a officialisé un nouveau capteur photo Isocell HP1 avec une résolution de 200 megapixels mais on ne devrait pas le retrouver dans la prochaine série de référence Galaxy S22.

Une nouvelle fois, le site The Elec indique que le Galaxy S22 Ultra devrait conserver le module 108 megapixels de l'actuel Galaxy S21 Ultra avec stabilisation OIS, de même que pour l'ultra grand angle 12 megapixels, dans une configuration à quatre capteurs.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le support du stylet S Pen, héritage d'un Galaxy Note devenu élusif, sera de nouveau d'actualité sur le Galaxy S22 Ultra.

Selon des sources industrielles, la gamme Galaxy S22 devrait beaucoup ressembler aux Galaxy S21 dans ses dimensions comme dans ses caractéristiques et les Galaxy S22 et S22 Plus auront le même bloc photo de trois capteurs.

Une gamme Galaxy S à bout de souffle

La production de masse débutera en novembre, autorisant un lancement dès le mois de janvier 2022. Toutefois, les observateurs craignent que les Galaxy S22 ne connaissent un succès modeste, alors que les ventes de la série Galaxy S reculent d'année en année, même en dehors du contexte particulier de la pandémie et de la pénurie de composants.

Les attentes de sont moins de 30 millions de smartphones Galaxy S21 écoulés cette année et les Galaxy S22 pourraient ne pas faire mieux en 2022. Le Galaxy S21 FE, attendu en fin d'année, aura donc un rôle important pour stabiliser les volumes annuels, les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ne pouvant générer beaucoup de ventes du fait de leur positionnement premium et de problématiques de production, même si elles dépassent les attentes et iront probablement au-delà des 7 millions d'unités prévues.