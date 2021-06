Samsung Galaxy S22 : dos en verre pour la variante Ultra, en plastique pour les autres

Présentée début 2021, la série de smartphones Galaxy S21 propose une coque en verre pour les deux modèles supérieurs, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, tandis que le Galaxy S21 standard embarque une coque en polycarbonate.

Pour la série suivante de début 2022, le plastique devrait être plus largement présent en équipant les Galaxy S22 et Galaxy S22+. Seul le Galaxy S22 Ultra aurait donc droit à une coque en verre, selon une indiscrétion en provenance de Corée du Sud.

Rendu potentiel du Galaxy S22

En ajoutant la rumeur selon laquelle les affichages plus petits pour les Galaxy S22 et S22+ et maintenu à 6,8 pouces pour le Galaxy S22 Ultra, il semble que Samsung cherche à mettre en valeur ce dernier comme modèle ultime, d'autant plus qu'il devrait être aussi le seul à profiter d'un affichage avec technologie LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) permettant de moduler finement le rafraîchissement d'écran pour préserver l'autonomie.

Le choix du plastique pour la coque des Galaxy S22 et S22+ pourrait s'expliquer par une volonté de maîtriser les coûts et de tenir les prix globalement au même niveau d'une année sur l'autre, alors que d'autres composants pourraient augmenter, comme le SoC Exynos avec technologies GPU Radeon d'AMD.

La finition des modèles Standard et Plus sera donc peut-être un peu moins glamour mais la source des fuites indique que Samsung utilisera une nouvelle technique pour produire la coque plastique et le rendu pourrait rester plaisant au toucher et à l'oeil...