Samsung Galaxy S23 Ultra : saurez-vous trouver les différences ?

Les smartphones Galaxy S23 constitueront la prochaine gamme de smartphones de référence chez Samsung et leur lancement devrait intervenir de nouveau en tout début d'année prochaine.

Les modèles Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus ont déjà fait une première apparition sous forme de rendus détaillés permettant d'appréhender un design qui mixera des éléments de la série Galaxy S22 et le style spécifique des capteurs du Galaxy S22 Ultra, abandonnant le bloc photo pour des capteurs affleurant simplement du dos.

Poursuivant sur sa lancée, le leaker OnLeaks diffuse maintenant les premières images supposées du Galaxy S23 Ultra qui constituera le modèle haut de gamme de la série.

Le jeu des différences

Très légèrement plus large et un peu plus fin (8,9 mm) que le S22 Ultra, il présentera un écran OLED étiré sur les tranches et dont les bordures seront les plus fines jamais observées sur la série. Le lecteur d'empreintes digitales sera toujours placé sous l'écran.

L'affichage tactile conservera un poinçon centré visible au sommet de l'écran, l'innovation du capteur photo placé sous l'écran restant l'apanage du Galaxy Z Fold4. Bouton d'alimentation et touches de volume resteront placés sur la tranche droite.

A l'arrière, les capteurs photo conserveront le même style avec des modules dépassant légèrement de la coque mais avec les deux plus petits capteurs à droite plus enfoncés dans le dos.

Le châssis du Galaxy S23 Ultra sera plus visible et moins arrondi que pour le S22 Ultra. Ce seront globalement les seules différences avec le modèle actuelle et l'on peut donc constater qu'elles se jouent seulement sur des détails fins.

Des caractéristiques haut de gamme

Pour le reste, le smartphone est attendu avec un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 à bord qui apportera une nouvelle progression en performances et en possibilités 5G.

Le Galaxy S23 Ultra embarquera toujours un stylet S Pen caché dans un logement, héritage de la famille Galaxy Note, et visible sur la tranche inférieure dans les rendus.

Le smartphone porte la référence SM-S9180 et devrait offrir une charge 25W et il reste à voir si la charge 45W sera toujours d'actualité. Il serait le premier de la marque à se doter d'un capteur photo 200 mégapixels, après le module 108 mégapixels des Galaxy S21 Ultra et S22 Ultra.