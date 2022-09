Samsung Galaxy S23 et S23 Plus : on sait déjà à quoi les smartphones ressembleront

Tout en s'appuyant de plus en plus sur les smartphones pliants Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, le groupe Samsung ne se décourage pas vis à vis de de la série Galaxy S qui constitue son haut de gamme de début d'année.

Elle montre pourtant des signes d'essoufflement avec des ventes qui peinent à progresser et auraient même tendance à reculer d'année en année. Il faut dire que l'iPhone offre une étonnante résistance dans un marché très riche en Android et sait conserver sa base d'utilisateurs.

Plus largement, le marché entier des smartphones souffre d'un tassement des ventes qui s'est particulièrement manifesté sur les marchés établis, en partie lié à une saturation de plus en plus marquée et aux incertitudes économiques, avec l'inflation qui va avec, qui freinent les actes d'achat

La gamme Galaxy S22 avait maintenu une certaine continuité avec la version précédente en proposant de nouveau un bloc photo fusionné avec la tranche tandis que le Galaxy S22 Ultra, reprenant certains attributs du Galaxy Note, s'est passé du bloc photo pour laisser simplement affleurer les capteurs.

Le Galaxy S23 joue la continuité

La série Galaxy S23 pourrait suivre le même chemin d'une évolution douce et de la reprise d'éléments de la gamme antérieure. Le leaker @OnLeaks dévoile les premiers rendus supposés de plusieurs smartphones Samsung Galaxy S23, donnant une idée de leur design à venir.

Samsung Galaxy S23 (Credit : OnLeaks / Digits)

Le Galaxy S23 standard devrait ainsi maintenir un format avec écran OLED plan de 6,1 pouces et poinçon centré. Les tranches visibles sur le rendu ne semblent pas faire apparaître de chariot SIM, ce qui pourrait suggérer une évolution plus large vers l'utilisation de l'eSIM (SIM embarquée) au moins aux Etats-Unis, comme le propose déjà Apple avec les iPhone 14. Laissera-t-il un morceau de plastique à la place du module SIM ?

Le nouveau smartphone devrait conserver une belle finesse avec 7,6 mm d'épaisseur, ce qui pourrait donner de la place pour une batterie légèrement plus grande. Il embarquera également en principe un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Le Galaxy S23 Plus suivra le même chemin

De son côté, le Galaxy S23 Plus suivra les mêmes évolutions de design mais avec un affichage AMOLED plan de 6,6 pouces avec poinçon centré, tout en conservant la même épaisseur de 7,6 mm.

Samsung Galaxy S23+ (credit : OnLeaks / Smartprix)

Là encore, aucun chariot pour carte SIM n'apparaît sur les rendus tandis que les trois capteurs photos émergent directement du dos, comme le propose le géant coréen sur son Galaxy S22 Ultra.

La série Galaxy S23 devrait de nouveau être présentée au début de l'année 2023, sans doute de nouveau vers le mois de février et à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked.