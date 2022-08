Samsung Galaxy Watch 5 / 5 Pro : les caractéristiques des montres connectées émergent déjà

Samsung renouvellera sa gamme de montres connectées avec une série Galaxy Watch 5 qui fera évoluer son style en perdant sa lunette rotative autour de l'écran mais en optant désormais pour Wear OS.

Les montres connectées seront dévoilées en même temps que les nouveaux smartphones avec écran souple Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 et constitueront la nouvelle offre de référence.

Comme souvent, les fuites s'accélèrent à quelques jours de la présentation officielle et permettent d'en savoir plus sur les caractéristiques. On sait déjà que la gamme sera déclinée en Galaxy Watch5 (boîtiers 40 et 44 mm) et Galaxy Watch5 Pro avec boîtier 45 mm, finition titane et plus grande batterie.

La Galaxy Watch5 standard proposera un affichage 1,19 pouce AMOLED circulaire avec résolution 396 x 396 pixels. On trouvera à bord un SoC Exynos W920 et jusqu'à 16 Go de mémoire de stockage.

La montre intègrera des modules GPS et NFC, avec une variante accueillant un modem 4G. Elle sera épaisse de 9,8 mm et pèsera 33 g. La batterie intégrée assurera jusqu'à 50 heures d'autonomie, soit 2 jours environ.

Galaxy Watch5 Pro, toujours plus d'autonomie

La Galaxy Watch5 Pro offrira un affichage 1,36 pouce AMOLED avec résolution 450 x 450 pixels, avec le même SoC à bord mais une batterie plus conséquente assurant jusqu'à 80 heures de fonctionnement (soit un peu plus de 3 jours).

Elle sera logiquement légèrement plus épaisse (10,5 mm) et grimpera à 46,4 grammes. Outre le cardiofréquencemètre optique, on trouvera la mesure de la SpO2 et de l'ECG. Un capteur latéral supplémentaire pourrait correspondre à un capteur de mesure de la température corporelle.

Les prix attendus seront de 299 € pour Galaxy Watch5 en version 40 mm et 329 € pour le modèle 44 mm (avec environ 50 € de plus pour les versions LTE) et au moins 470 € pour la Galaxy Watch5 Pro.