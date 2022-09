Samsung : une première liste de smartphones qui pourront profiter d'Android 13

Samsung continue de développer son interface maison One UI 5.0 et annonce la liste des smartphones qui pourront en bénéficier et donc passer sous Android 13.

Android 13 peine encore à s'inviter sur les smartphones autres que ceux de Google (gamme Pixel), mais Samsung souhaite corriger le tir assez rapidement. Ainsi, la marque sud-coréenne planche depuis plusieurs mois sur One UI 5.0, sa nouvelle interface maison développée autour de la dernière version d'Android en date.

Android 13 : la chasse gardée des Google Pixel

Actuellement, seuls certains smartphones Pixel de Google sont concernés par Android 13 mais les choses devraient changer avant la fin de l'année puisque Samsung a promis que l'OS s'inviterait sur une sélection d'appareils bien avant 2023.

Selon toute logique, Android 13 sera déployé via One UI 5.0 sur les smartphones haut de gamme de Samsung : S21 et S22 en tête, mais également les smartphones pliables de la marque : Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4 ainsi que Galaxy Z Flip 3 et Z Flip 4. Les deux dernières générations de smartphones premium de Samsung seront servis à coup sûr avant 2022, mais pour les autres, la mise à jour pourrait se faire attendre.

Un déploiement sur le haut de gamme en priorité, puis le milieu de gamme

Samsung a confirmé que le Galaxy A53 profitera également d'Android 13 avant la fin de l'année. La gamme A connait un franc succès chez Samsung pour son bon rapport équipement / prix, il est donc logique que Samsung fasse un effort de ce côté également, d'autant que la marque s'est engagée à proposer jusqu'à 4 mises à jour système majeures sur ses smartphones sortis cette année.

Selon les informations récoltées par SamMobile, Samsung devrait également déployer Android 13 sur d'autres smartphones de milieu de gamme avant 2023, mais tout dépendra de l'avancement du déploiement déjà prévu sur le haut de gamme et des éventuels couacs qui pourraient ralentir ou stopper la diffusion de One UI 5.0.