Samsung One UI 3.0 avec Android 11 arrive en version beta

Samsung prépare l'arrivée de son interface One UI 3.0 reposant sur Android 11, pour l'instant encore en version beta.

Si Samsung avait plusieurs smartphones à annoncer durant son événement Galaxy Unpacked de début août, avec la série Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold 2, il est encore question d'Android 10 et de la surcouche One UI 2.x.

Toutefois, dès à présent, le groupe coréen prépare le lancement de One IU 3.0 qui reposera sur le futur Android 11. Une phase pre-beta vient de s'ouvrir mais reste limitée aux développeurs coréens et nord-américains.

Ce n'est que plus tard, avec l'ouverture de la beta publique, que la nouvelle interface sera plus largement accessible, notamment pour les développeurs européens (la France n'est toutefois pas citée) et chinois.

Pour les heureux élus, One UI 3.0 pourra être installée sur les smartphones Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, en version 4G comme 5G, et pour des versions issues des opérateurs ou débloquées.

Samsung n'a encore rien dévoilé du design et des fonctionnalités de One UI 3.0 mais l'arrivée de ces phases beta devrait permettre d'en savoir plus très bientôt, vraisemblablement aux alentours du lancement d'Android 11.