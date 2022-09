Samsung : encore des problèmes de batteries qui gonflent

C'est un challenge perpétuel pour les constructeurs de smartphones : réussir à combiner des écrans toujours plus grands avec des processeurs surpuissants tout en y intégrant des batteries à l'autonomie robuste, sans toutefois trop impacter l'épaisseur ni le poids des appareils...

Le spectre du Galaxy Note 7

On se souvient de l'échec commercial retentissant du Galaxy Note 7 : le smartphone présentait un défaut de conception avec une batterie trop fragile et un châssis inadapté qui a entrainé l'explosion de plusieurs appareils, contraignant Samsung à le retirer du marché.

Ce début de semaine, un youtubeur publie une vidéo dans laquelle il présente certains de ses smartphones Samsung conservés dans un tiroir à l'abri des regards pendant quelques mois ou années. Certains affichent alors une batterie gonflée allant jusqu'à déformer la coque des appareils.

Au milieu des appareils concernés, un smartphone pas si ancien que cela puisqu'il s'agit d'un Galaxy Z Fold 2 datant de 2 ans à peine...

Samsung particulièrement concerné

Le Youtubeur contacte alors Samsung qui récupère les smartphones, mais reste muet. Arun Maini se tourne alors vers d'autres Youtubeurs pour les interpeller sur le problème, qui visiblement est partagé...

Plusieurs Youtubeurs ressortent ainsi leurs appareils et constatent les mêmes batteries gonflées et l'affaire prend de l'ampleur au point que l'on puisse dire que Samsung a un réel problème dans la conception ou la production de ses batteries qui sont pourtant certifiées pour un fonctionnement d'au moins 5 ans, mais qui se dégradent en réalité bien plus vite que cela, écourtant ainsi la durée de vie des appareils en étant équipés.

La situation ne serait pas si grave si tous les smartphones étaient concernés, mais visiblement, seuls les smartphones Samsung sont impactés auprès des youtubeurs consultés, pointant du doigt un véritable problème localisé chez la marque.

Autre point notable : Samsung reste actuellement l'un des plus gros vendeurs de smartphones à travers le monde, il y a donc plus de chances de voir ce type de problème arriver qu'un petit vendeur. Néanmoins, il y a également plus de risques qu'un accident survienne et la marque se doit donc de proposer des appareils fiables à ses acheteurs.

Selon les modalités de garanties, Samsung procède à des échanges de batterie gratuitement. Dans tous les cas il est fortement déconseillé d'utiliser un smartphone dont la batterie a gonflé : le remplacement s'impose pour éviter tout départ de feu ou explosion.