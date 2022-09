Belle réduction sur la TV Samsung QE55Q68A, mais aussi sur une sélection de smartTV

La télévision est un élement central dans une maison, elle reunit la famille, les amis devant un film ou un match de football par exemple. Aujourd'hui, la technologie permet de restituer une image proche de la réalité avec des tailles d'écrans de plus en plus grandes. Nous avons sélectionné plusieurs téléviseurs à prix réduits.

Parmi cette sélection, la TV Samsung QE55Q68A est au prix de 699 € au lieu de 899 € sur le site d'Amazon.

La télévision est équipée d'une dalle de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. La smart TV est propulsée par le processeur Quantum Lite qui permet de faire tourner l'OS Tyzen et de profiter de plusieurs applications comme Netflix, Disney+, etc. Elle profite de la technologie HDR, HDR10+ pour des images de qualité. Au niveau de la connectique, le téléviseur est pourvu de 3 ports HDMI, de 2 ports USB et il est compatible WiFi et Bluetooth.

Sur Amazon, la TV Samsung QE55Q68A est au prix de 699 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les télévisions en les classant par taille de 24" (61 cm) à 65" (163 cm) :

