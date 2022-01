Samsung : les smartphones pliants, une obsession jusqu'à oublier d'autres marchés porteurs ?

La course aux smartphones avec écran repliable engagée par Samsung risque de se faire au détriment d'autres nouveaux segments plus porteurs.

Le groupe Samsung est un pionnier sur le segment des smartphones avec écran repliable et il commence à en recueillir les fruits en voyant les ventes augmenter rapidement malgré le tarif premium et la disponibilité limitée de ces nouveaux équipements.

Le Korea Herald note toutefois que cette "obsession" pour les smartphones pliants se fait peut-être au détriment d'autres nouveaux segments encore plus porteurs, notamment pour tout ce qui tourne autour du concept de métavers.

Si le groupe coréen est leader mondial des ventes de smartphones, la croissance de son activité mobile est quasiment nulle (+0,9%) par rapport à d'autres acteurs qui profitent de fortes croissances à +20% ou +30%.

Certes, les smartphones avec écran repliable sont justement là pour relancer la machine mais cela se fait au détriment d'autres segments en pleine croissance, et notamment les équipements de réalité mixte qui serviront de porte d'entrée pour les univers virtuels et la réalité augmentée.

Samsung en retrait de la tendance du métavers ?

Pour la publication corénne, Samsung serait désormais derrière d'autres grands groupes comme Apple, Microsoft, Meta / Facebook ou Sony dans ce domaine, tous préparant casques et lunettes de réalité augmentée de demain.

Il n'y a aucune visibilité sur la préparation d'un produit similaire chez Samsung et le risque est donc de rester en arrière de l'écosystème naissant du métavers. L'une des raisons de ce manque de traction viendrait du fait que Samsung est un très bon fabricant de matériel qui pèche au niveau plates-formes et contenus, quand d'autres peuvent jouer sur les deux tableaux, hardware et software / services.

Samsung Gear VR

Il y a pourtant une immense croissance à aller chercher dans l'explosion du marché de la réalité mixte ces prochaines années, au point que les équipements AR / VR pourraient partiellement remplacer les PC et les smartphones d'ici la fin de la décennie, selon les prévisions des analystes.

Rester sur le seul créneau des smartphones pourrait alors vite devenir un pari perdant, même avec l'innovation des écrans souples repliables...