Samsung nomme un nouveau responsable pour sa division smartphones

Source : Financial Times

A quelques semaines de la présentation de la série Galaxy S20 et d'un nouveau smartphone pliable Galaxy Z Flip, le groupe Samsung renouvelle la direction de sa branche smartphone.

Pilotée depuis plusieurs années, avec quelques accidents industriels (problèmes de batterie du Galaxy Note 7, report du lancement du Galaxy Fold...), par DJ Koh, la division mobile sera désormais conduite par Roh Tae-moon.

Ce dernier a supervisé le développement des dernières séries de smartphones Galaxy S et participé aux efforts d'externalisation de la production de smartphones vers des partenaires en Asie, rappelle le Financial Times.

DJ Koh est pour sa part déplacé vers un poste de supervision des stratégies réseaux et mobiles de Samsung. La nomination de Roh Tae-moon entre dans un cadre plus large qui voit l'arrivée de plusieurs nouveaux vice-présidents pour répondre à la montée de la concurrence et aux nouveaux enjeux, comme celui de la 5G.

Samsung est aussi un équipementier télécom et il garde espoir de pouvoir profiter des freins mis à l'expansion de Huawei par les Etats-Unis pour renforcer ses positions.

Le groupe essaie également de faire la différence sur les smartphones 5G alors qu'Apple n'entrera en principe sur ce segment qu'en fin d'année 2020. La réorganisation annoncée doit donc tirer parti de ces potentiels de croissance.