Samsung : le prochain SoC Exynos Olympus va-t-il changer la donne ?

Le groupe Samsung s'était toujours débrouillé pour équilibrer les performances entre ses SoC Exynos et les puces Snapdragon de Qualcomm de sorte que les smartphones lancés avec l'une ou l'autre plate-forme offrent des qualités similaires.

Cette année pourtant, le SoC Exynos 990 des Galaxy S20 européens a vite été critiqué comme manquant de souffle par rapport au Snapdragon 865 des versions US et chinoises.

Les dernières générations de coeurs custom Mongoose ont été mises en cause et semblent avoir conduit à une réorganisation en interne et au choix de faire appel aux nouvelles architectures standard de ARM.

Côté GPU, le partenariat initié avec AMD autour de l'intégration mobile de technologies Radeon pourrait aussi bientôt porter ses fruits et amener plus de performances pour la partie graphique.

Ces changements donnent l'espoir aux analystes qu'une évolution positive pourrait se manifester dès la prochaine génération de SoC mobile Exynos.

Le leaker Ice Universe livre déjà son nom de code : Olympus, et ce dernier pourrait donc de nouveau faire jeu égal avec les solutions de Qualcomm.

Samsung serait aussi en bonne position pour augmenter sa présence dans les processeurs d'applications grâce à des offres plus compétitives, tandis que Qualcomm tend à augmenter ses prix. Cela pourrait se jouer notamment au niveau des smartphones 5G d'entrée / milieu de gamme,où le prix est une donnée particulièrement sensible de l'équation.

Les déboires de Huawei pourraient aussi servir les intérêts du groupe coréen et l'aider à renforcer sa présence parmi les fabricants chinois. Plusieurs d'entre eux exploitent des SoC Exynos dans certains de leurs modèles mais les volumes restent généralement limités.