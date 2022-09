Silent Hill : le retour se confirme avec des indices en Corée

Silent Hill continue de faire l'objet de toujours plus de rumeurs et c'est de Corée du Sud que les infos nous parviennent désormais.

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs se veulent particulièrement insistantes concernant le retour de l'une des sagas de jeu vidéo d'horreur les plus populaires : Silent Hill.

C'est en 1999 que l'on découvre Silent Hill, un jeu qui vient se frotter à Resident Evil et qui permet à Konami de rencontrer un succès immédiat avec son ambiance particulièrement lourde et ses visuels à la fois glauques et dérangeants, quand il ne sont pas effrayants.

Les épisodes s'enchainent alors jusqu'en 2015 avec un épisode annoncé sous la direction d'Hideo Kojima (Metal Gear), mais ce dernier quitte finalement Konami pour fonder son propre studio et créer Death Stranding.

Silent Hill : un remake en vue ?

Depuis, les rumeurs arrivent ci et là concernant le retour de la licence. Une fuite avait présenté divers visuels du jeu en développement, notamment avec la démo "Silent Hill Playable Concept : Sakura".

Finalement c'est en Corée du Sud que l'on retrouve le titre. L'organisme chargé de l'évaluation et de la classification des jeux a ainsi fait mention d'un nouveau titre : "Silent Hill : The Short Message."

La marque a été déposée le 19 aout et enregistrée le 25, l'éditeur annoncé est UNIANA qui gère l'ensemble des jeux de Konami en Corée du Sud. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agira d'un épisode majeur de la franchise ou d'un jeu épisodique.