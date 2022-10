Silent Hill : plusieurs jeux en préparation ?

Cela fait des années que les fans de Silent Hill appellent Konami à faire revenir la franchise sur le devant de la scène. La saga lancée en 1999 a connu quelques épisodes magistraux qui ont repoussé les limites de l'horreur : bien plus glauque et malsain que Resident Evil, son principal concurrent.

Silent Hill est une franchise quelque peu à part dans l'univers du jeu vidéo : à la fois poétique et perturbée, le succès est au rendez-vous, mais on assiste à un grand coup d'arrêt en 2015. Le départ d'Hideo Kojima de Konami signe la fin de la franchise : personne dans les studios ne semble souhaiter reprendre la saga et le poids de la franchise.

Néanmoins, depuis plusieurs mois les rumeurs s'enchainent autant que les fuites : on a vu des visuels d'un projet s'inviter sur la toile et des insiders annoncer la préparation d'un nouveau volet et d'un remake de Silent Hill 2.

Un réalisateur vend la mèche

Christophe Gans, réalisateur du premier film Silent Hill en 2006 prépare actuellement un reboot cinématographique de la licence avec un nouveau film prévu en 2023. Invité au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, ce dernier a également été l'auteur de quelques indiscrétions concernant la franchise, mais dans l'univers du jeu vidéo cette fois.

Le réalisateur a ainsi clairement indiqué que plusieurs jeux étaient en préparation avec plusieurs équipes différentes. Il précise même "toute une ligne de jeux" avec la volonté affichée de Konami de "revigorer la franchise". Selon lui, c'est le succès des remakes de Resident Evil 2 et 3 qui auraient piqué konami au vif et motivé les studios à se lancer à leur tour dans un revival de Silent Hill.

Le remake de Silent Hill 2 se confirme ainsi un peu plus, tout comme "The Short Message" repéré en Corée du Sud il y a quelques jours. Mieux encore, on pourrait voir arriver non pas deux, mais plusieurs titres... Une bonne nouvelle pour les fans, mais gare à ne pas trop s'éparpiller et à ne pas trop presser une franchise qui séduisait aussi par son originalité et qui était loin des machines à cash de l'époque.