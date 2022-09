Ubisoft reporte la sortie de Skull and Bones (et ce n'est pas une blague)

Non nous sommes pas déjà le 1er avril : Ubisoft a pourtant annoncé devoir décaler à nouveau la sortie de Skull and Bones.

Ubisoft nous a inondé d'infos ces dernières semaines autour de Skull and Bones, son jeu de piraterie qui fait figure de serpent de mer...

Des reports en pagaille

Rappelons au besoin que le titre avait été présenté en 2017 avant de sombrer dans un oubli quasi complet. Le titre refaisait surface au gré de quelques fuites et rumeurs, mais on pensait finalement le projet abandonné.

C'est finalement Ubisoft Singapour qui a récupéré le projet et depuis quelques mois, la communication autour du titre s'accélère au point qu'Ubisoft profite de son dernier événement pour confirmer la date de sortie définitive de son jeu, prévue donc le 8 novembre.

Rendez-vous en 2023

Mais finalement, leurs joueurs peuvent ranger leur jambe de bois, sabre et drapeau noir : Ubisoft a de nouveau repoussé la date de lancement de son jeu.

On ne sait plus vraiment si cela ressemble à une blague et s'il faut en rire ou simplement pleurer tant la situation autour de Skull and Bones et la communication est désastreuse...

Quoiqu'il en soit, et pour ce que cela vaut, Ubisoft annonce désormais un lancement prévu au 9 mars 2023. On parle bien de 4 mois de report, qu'Ubisoft a peine à expliquer.

Une béta ouverte en vue

Les excuses habituelles sont de rigueur : le jeu est terminé, mais il faut un peu plus de temps pour peaufiner le titre et équilibrer l'expérience en tenant compte des remontées des joueurs récoltés lors des tests techniques.

Au passage, le temps sera mis à profit pour lancer une bêta ouverte accessible à tous les joueurs afin qu'ils puissent se faire une idée du titre et qu'Ubisoft mette à l'épreuve ses serveurs.