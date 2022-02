Smartphones avec écran pliable : la tendance est partie pour durer

Lancés en 2019 pour tester le marché, les smartphones avec écran repliable s'installent dans le paysage et vont voir affluer nombre de nouveaux acteurs, pour un marché qui pèsera presque 30 milliards de dollars d'ici trois ans.

Les affichages AMOLED souples repliables ont passé plusieurs années de maturation dans les laboratoires des fabricants avant d'arriver à un stade de maturation suffisamment pour envisager leur production, d'abord à petite échelle.

Après quelques tentatives de smartphones dotés d'affichages incurvés fixes comme le Samsung Galaxy Round ou les LG G Flex, les affichages avec écran AMOLED souple vraiment pliables ont donné lieu aux premiers smartphones pliants en 2019, avec Samsung et Huawei en ouvreurs de tendance, suivis de Motorola.

Il s'agissait de tester le marché et de voir si les utilisateurs seraient friands de ces nouveaux formats s'ouvrant comme un livre ou renouvelant le style clapet. Malgré le prix élevé et la disponibilité limitée, la réponse a été positive et ne fait que s'amplifier depuis.

Samsung a rencontré un solide succès avec ses derniers modèles Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 tandis que plusieurs acteurs chinois ont commencé à dévoiler leur propre création.

Un marché en soi

Pour le cabinet d'études IDC, la tendance est désormais bien engagée et va donner lieu à une croissance rapide. De 7,1 millions de smartphones avec écran pliables livrés en 2021, les analystes anticipent un volume de 27,6 millions d'unités en 2025, avec une croissance lissée de 70% sur cette période à la faveur de la baisse des prix et de la production de plus grands volumes.

Certes, cela restera très minoritaire dans le flot du milliard et demi de smartphones écoulés chaque année mais cela représentera déjà un marché de 29 milliards de dollars.

Les analystes notent que ces smartphones séduisent le grand public par l'innovation dans le design mais doutent de la solidité de l'argument qui en ferait un remplaçant du smartphone et de la tablette.

Le smartphone pliant crée sa propre case dans les gammes des fabricants, sans forcément vampiriser les catégories existantes et se suffit à lui-même. Si Samsung est le grand leader du segment grâce à son savoir-faire et sa puissance économique, 2021 et 2022 vont voir émerger de multiples concurrents...en attendant un iPhone Fold ?