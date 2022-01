iPhone Fold : plusieurs prototypes en développement mais pas de lancement à court terme

Le groupe Samsung profite à plein de l'effet de nouveauté des smartphones avec écran repliable grâce à ses modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 lancés durant l'été et qui connaissent un vrai succès.

De quoi attiser l'intérêt d'autres fabricants qui ont commencé à dévoiler leurs propres appareils mobiles avec écran souple repliable ou qui s'apprêtent à le faire. On a pu découvrir ces dernières semaines l'Oppo Find N, le Huawei P50 Pocket et bientôt le Honor Magic V.

Un autre acteur, et pas des moindres, est attendu à plus long terme sur ce segment : Apple avec un " iPhone Fold " (dénomination potentielle) qui fait épisodiquement parler de lui via des brevets déposés et quelques rumeurs.

La dernière en date vient de @dylandkt et signale qu'Apple travaille actuellement sur plusieurs prototypes d'iPhone avec des affichages repliables, testant différentes configurations et solutions techniques.

Toutefois, le leaker indique qu'il y a encore "trop de compromis" avec cette technologie pour envisager une commercialisation à court terme. De quoi aller dans le sens de l'analyste Ming-Chi Kuo évoquant encore en décembre dernier un lancement seulement fin 2023 ou en 2024.