Snap (Snapchat) taille lourdement dans ses effectifs

La maison-mère de la messagerie et réseau social Snapchat engage une restructuration et va avoir la main lourde pour la réduction de ses effectifs.

En marge du débauchage par Netflix de deux hauts dirigeants de Snap Inc. pour sa nouvelle stratégie avec un abonnement moins cher financé par la publicité, l'information avait fuité que la maison-mère de Snapchat préparait une restructuration. Patron et fondateur de Snap, Evan Spiegel confirme désormais cette information.

" Nous restructurons nos activités afin de nous concentrer davantage sur nos trois priorités stratégiques : la croissance de la communauté, la croissance de notre chiffre d'affaires et la réalité augmentée ", peut-on lire dans une note envoyée aux salariés du groupe et publiée sur le site de Snap.

Il ajoute que les projets qui ne contribuent pas directement aux domaines précédemment cités seront abandonnés ou feront l'objet d'un investissement considérablement réduit. Sont notamment interrompus Snap Originals (séries exclusives), Minis (applications de Snapchat et de développeurs tiers), Games (jeux mobiles) et Pixy (mini drone et caméra volante).

Un employé sur cinq de Snap concerné

Dans ce contexte, le patron de Snap écrit que la décision difficile a été prise de réduire les effectifs de 20 %. Cela concernerait environ 1 200 employés sur les plus de 6 400 que compte Snap Inc. dans le monde. Evan Spiegel souligne que la croissance de 8 % du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent est bien inférieure à ce qui était prévu en début d'année.

Le groupe est confronté à une baisse des dépenses publicitaires des annonceurs qui ont réduit leurs budgets, et a déjà pointé du doigt les conséquences de l'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple pour la publicité ciblée plus rémunératrice. L'ATT impose le consentement explicite préalable des utilisateurs d'une application pour le suivi de leurs activités sur d'autres applications ou sites.

Pour la croissance de ses revenus, Snap cherche des améliorations de sa plateforme publicitaire, ainsi que de nouvelles sources de revenus comme l'abonnement payant Snapchat+, avec Spotlight et Snap Map.