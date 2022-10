SNCF : la demande pour les billets de Noël fait tout sauter

Dans le contexte anxiogène actuel et de sobriété énergétique, le train peut être perçu comme un bon élève des transports et être particulièrement favorisé cette année.

La SNCF a tenté de jouer sur cette opportunité en ouvrant ce mercredi 5 octobre les réservations pour 9 millions de billets pour les fêtes de fin d'année. Il était donc en principe possible de faire de bonnes affaires et tenter d'obtenir un billet à petit prix dès 6 heures du matin mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Et pour cause !

Une affluence monstre

L'application SNCF Connect et le portail Web de la SNCF ont été pris d'assaut dès les premières heures, générant un trafic de 300 000 connexions à la minute sur les périodes de pic.

La SNCF a ainsi écoulé jusqu'à une trentaine de billets par seconde et l'équivalent du remplissage de 3 TGV par minute, profitant d'une affluence 10 fois supérieure comparée à celle de l'an dernier.

Pour les usagers, l'achat de billet s'est vite transformé en parcours du combattant avec des bugs et des lenteurs compliquant les transactions. La SNCF a reconnu que sa plateforme de réservations avait connu des difficultés mais a indiqué à RTL que "les ventes n'ont jamais été interrompues".

D'autres moyens de transport envisagés

Quelque 1,3 million de billets auraient déjà été écoulés, en progression de 30% par rapport à l'an dernier. La SNCF en avait profité pour ouvrir de nouvelles liaisons Ouigo et Intercités.

Sans surprise, les destinations vers les grandes agglomérations ont été prises d'assaut, Paris en tête et les prix d'appel n'ont pas résisté longtemps, conduisant rapidement les acheteurs à devoir considérer des tarifs salés.

Entre la déception de ne pas trouver son billet face à des trains déjà complets et le recul face à des tarifs devenus dissuasifs, certains ont déjà fait le choix de se tourner vers l'avion ou la voiture pour des trajets, tous comptes faits, finalement moins onéreux.