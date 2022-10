Sony a payé une fortune pour intégrer ARK Survival Evolved dans son PlayStation Plus

Depuis quelques années, les services liés aux jeux vidéo ont le vent en poupe. Xbox Game Pass, PlayStation Plus sont les deux principaux services proposés aux joueurs et chaque marque tente de proposer un contenu le plus intéressant possible, quitte à investir parfois des sommes folles.

Microsoft dépense sans compter pour intégrer les jeux de ses propres studios dès leur jour de sortie sur le Xbox Game Pass. Un argument qui fait mouche puisque le service gagne en popularité et génère une petite fortune.

Xbox Game Pass / PlayStation Plus : des plateformes pas toujours rentables

Mais pour les éditeurs tiers qui voient leurs jeux intégrer ces plateformes, les compensations ne sont pas toujours rentables. On a pu voir le témoignage du développeur d'Oddworld Soulstorm sorti sur le PlayStation Plus en échange d'un coup de main de la part de Sony pour boucler le titre.

Sony avait ainsi aidé financièrement le titre en échange d'une exclusivité temporaire sur le PlayStation Plus. Des estimations amenaient au fait que le jeu s'écoulerait entre 50 000 et 100 000 exemplaires au lancement selon les chiffres de PS5 installées en janvier 2021. Mais la crise liée au Covid-19 a chamboulé tout cela et le titre a finalement été récupéré 4 millions de fois gratuitement via le PlayStation Plus, alors que les ventes du titre par la suite ont été réduites à néant : le financement du jeu n'a pas été rentabilisé.

Les développeurs veulent de plus grandes compensations

Certains éditeurs n'hésitent ainsi pas à faire payer plein pot leurs licences qui sont ainsi diffusées gratuitement sur les services PlayStation Plus et Xbox Game Pass. La situation est évidente : la gratuité bloque des ventes et c'est donc à Sony et Microsoft de payer une compensation en fonction de la taille de son parc d'abonnés.

De récents documents issus de Snail Games, initialement prévus pour la SEC (US Securities and Exchange Commission) évoquaient justement le prix payé par les deux géants pour l'intégration d'Ark Survival Evolved dans leur abonnement.

Sony a déboursé la plus grosse somme avec 3,5 millions de dollars pour qu'Ark soit disponible dans le PlayStation Plus en mars 2022.

Du côté de Microsoft, c'est la somme de 2,5 millions de dollars qui a été payée, pour une disponibilité sur trois ans sur le Xbox Game Pass. À la fin du contrat, ce dernier a été modifié pour prolonger la disponibilité de manière permanente, mais également intégrer Ark 2 dès son lancement, et ce pour trois années, le second opus ayant été négocié pour 2,3 millions de dollars.