Falcon Heavy : le géant de SpaceX aux 27 moteurs se prépare pour une mission secrète

Le lanceur lourd Falcon Heavy constitue la plus puissante fusée disponible actuellement chez SpaceX, en attendant que Starship soit pleinement opérationnelle.

Il avait beaucoup fait parler de lui lors de son premier lancement en 2018 en embarquant un Tesla Roadster piloté par Starman, le mannequin équipé de la tenue spatiale officielle de SpaceX, et dont les images ont fait le tour du monde.

Starman et le Roadster de l'espace, en orbite grâce à Falcon Heavy



Le dernier vol (il y en a eu trois en tout) de Falcon Heavy date de juin 2019 et n'a pas été renouvelé depuis mais les ambitions et besoins de la Space Force américaine, la branche de l'armée US consacrée aux activités spatiales, va lui redonner des ailes prochainement.

Il faut dire aussi que SpaceX est très occupée à développer la fusée Starship, encore plus puissante grâce au booster Super Heavy aux 33 moteurs Raptor plus récents, et qui doit nourrir sa vision d'une colonisation de la Lune puis de Mars dans les années à venir.

Le premier vol orbital de Starship (sans équipage) est d'ailleurs attendu en novembre 2022, après divers reports...et si de nouveaux retards ne freinent pas de nouveau un calendrier retors.

Un nouveau lancement se prépare

En préparation d'un lancement dont le décollage se fera depuis le pas de tir Pad 39A du Kennedy Space Center, SpaceX a publié l'image de la jonction des trois boosters, comportant un total de 27 moteurs Merlin, montrant ainsi que les préparatifs vont bon train.

Falcon Heavy in the hangar at Launch Complex 39A pic.twitter.com/Ul1Ti8e8qH — SpaceX (@SpaceX) October 23, 2022

Falcon Heavy est à ce jour le plus puissant lanceur en service (et historiquement derrière Saturn V et Energia) avec la capacité de placer en orbite une charge utile allant jusqu'à 64 tonnes, soit deux fois plus que son plus proche concurrent (le lanceur Delta IV Heavy de l'ULA).

Mission secrète USSF-44

Le lanceur sera le support de la mission USSF-44 dont on sait seulement qu'elle consistera à placer en orbite géostationnaire deux satellites militaires pour le compte de la Space Force. La date précise du tir n'est pas connue mais la mise en orbite ne se ferait pas avant le 31 octobre au mieux.

Pour cette mission, les deux boosters latéraux devraient pouvoir être récupérés grâce à un atterrissage en douceur tandis que le booster central sera abandonné et finira sa course dans l'océan.

La fusée Falcon Heavy se compose des trois boosters en premiers étages et d'un deuxième étage embarquant la charge utile.