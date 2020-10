Supercalculateur : la France veut héberger un système exaflopique

Dans le cadre de l'initiative EuroHPC qui est une entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance, il est prévu l'arrivée de supercalculateurs de classe pré-exaflopique pour début 2021, puis de classe exaflopique vers 2022-2023.

La France a récemment annoncé qu'elle se portera candidate pour l'hébergement d'un supercalculateur de classe exaflopique. Le cas échéant, elle bénéficiera d'un cofinancement européen.

Un supercalculateur exaflopique est capable d'exécuter plus d'un milliard de milliards d'opérations par seconde. Actuellement, les deux supercalculateurs les plus puissants présents en France sont de classe pétaflopique. Il s'agit du supercalculateur Jean Zay (qui atteint désormais 28 pétaflops ; 28 millions de milliards d'opérations par seconde) et du supercalculateur Joliot-Curie.

C'est en Finlande que le premier des trois supercalculateurs pré-exascale avec le soutien de l'initiative EuroHPC sera installé l'année prochaine. Il porte le nom de LUMI (Large Unified Modern Infrastructure). Lorsqu'il sera opérationnel, LUMI (Hewlett Packard Enterprise) aura une puissance de calcul de jusqu'à 550 pétaflops. La moitié du chemin pour franchir le seuil de l'exaflop.



Au dernier classement TOP500 des supercalculateurs les plus puissants de la planète, la première place est en ce moment occupée par le supercalculateur japonais Fugaku avec 415 pétaflops, et 514 pétaflops de puissance maximale théorique.