Susie ou l'étage ultime réutilisable et habitable d'ArianeGroup

ArianeGroup a un très ambitieux projet d'étage de fusée entièrement réutilisable. Susie servira notamment de cargo automatisé et pour des missions spatiales habitées.

À l'occasion du Congrès Astronautique international de Paris, ArianeGroup a dévoilé un projet d'étage de fusée entièrement réutilisable et baptisé Susie pour Smart Upper Stage for Innovative Exploration. Un étage aux usages multiples qui viendrait remplacer la coiffe d'un lanceur.

Pour remplir des missions dans l'espace, le concept vise à répondre aux besoins en matière de transport de fret et de charge utiles, mais également avec le transport d'un équipage pouvant aller jusqu'à cinq astronautes. Un étage de fusée qui jouera ainsi sur plusieurs registres, allant du vaisseau cargo à la capsule spatiale habitable, pour des missions automatiques ou pilotées.

Faire mieux que Crew Dragon de SpaceX

La vision d'ArianeGroup pour Susie est très large avec l'inspection ou la mise niveau de satellites, la désorbitation de satellites en fin de vie et la réduction de débris en orbite, le ravitaillement de stations spatiales, des travaux en microgravité et donc le transport d'astronautes.

En capacité de recevoir un module de transfert spatial pour la propulsion et l'alimentation en énergie et en air pour l'équipage, Susie pourra se destiner à des missions habitées au-delà de l'orbite terrestre et atteindre l'orbite lunaire.

Une fois la mission spatiale effectuée et quelle que soit sa nature, le retour sur Terre de Susie se fera après une rentrée atmosphérique qualifiée de haute précision, et pour un atterrissage vertical. Avec Susie, ArianeGroup dit vouloir soutenir les enjeux spatiaux européens des décennies à venir.

Compatibilité avec Ariane 6 pour commencer

L'argument pourrait faire mouche et obtenir l'aval de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour Ariane 6. Dans un premier temps, Susie pourra en effet être lancé par une fusée Ariane 6 et sans modification dans une version cargo automatique. Pour un vol habité, ArianeGroup évoque seulement quelques adaptations du lanceur et des moyens au sol.

Susie sera long de 12 mètres et large de 5 mètres, avec un volume de baie intérieure de 40 m³. Sa masse de 25 tonnes cadrera avec les performances en orbite basse d'Ariane 6 dans sa version avec quatre boosters. Pour autant, l'étage de fusée atypique est aussi pensé pour voler avec un lanceur lourd européen de prochaine génération, sans aucune modification ultérieure majeure.

ArianeGroup veut notamment placer son très ambitieux projet dans le contexte des lanceurs intégralement réutilisables du futur, avec déjà des briques technologiques connues comme le moteur-fusée réutilisable Prometheus ou avec le programme Themis d'un prototype de lanceur réutilisable européen (étage supérieur).

En novembre prochain, les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne se mettront d'accord sur son budget pour les trois années à venir. Le projet Susie d'ArianeGroup devra alors séduire.