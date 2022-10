Tencent : le géant chinois a faim de studios de jeux vidéo européens

Le colosse chinois Tencent change sa stratégie et souhaite désormais acquérir un maximum de studios et d'éditeurs occidentaux.

Le groupe Tencent s'est déjà illustré en Europe pour divers partenariats et investissement au sein de certains éditeurs du jeu vidéo, notamment Ubisoft ou encore le partenariat avec Logitech autour de la console portable G Cloud. Mais le géant souhaite aller encore plus loin.

Tencent : un géant en Chine qui souffre des lois locales

Tencent change de stratégie et se montre ainsi bien plus agressif en occident afin de doper sa progression sur le marché international.

Car on le sait, la Chine est un marché assez particulier sur lequel Tencent n'a pas vraiment de concurrent. Mieux encore pour le groupe, chaque éditeur occidental souhaitant sortir un jeu en Chine doit passer par un éditeur local, et Tencent se présente régulièrement comme l'alternative la plus adaptée pour capter les joueurs de l'Empire du Milieu.

De fait, en quelques années, Tencent est devenu un colosse du jeu vidéo, en marge de ses activités centrées sur les télécommunications, et désormais le géant a faim d'éditeurs et studios européens.

L'occident : terrain plus favorable pour le divertissement

Un premier investissement d'ampleur avait été réalisé par Tencent avec le rachat de Supercell pour 8,6 milliards de dollars en 2016... Mais les choses vont s'accélérer. Selon Reuters, Tencent compte ainsi adopter une stratégie bien plus agressive en rachetant des parts majoritaires dans diverses sociétés de jeux étrangères. L'idée est de s'installer plus durablement sur le marché occidental alors que la Chine affiche une baisse de croissance dans le divertissement liée notamment aux règlementations locales de plus en plus strictes imposant une diminution du temps de jeu.

Tencent aurait ainsi récemment annoncé une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en aout, une première depuis des années. Tencent doit donc se diversifier et cibler le marché occidental qui ne souffre pas de telles mesures et affiche même une croissance plus importante qu'en Chine.