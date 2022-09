Logitech officialise sa console portable G Cloud

Le succès de la console Steam Deck de Valve fait des envieux et Logitech officialise enfin son projet de console portable G Cloud.

La petite console portable de Logitech a désormais un nom : G Cloud. Jusqu'ici évoqué sous la forme de fuites et rumeurs, le projet a bel et bien été confirmé par l'accessoiriste Logitech qui produira donc la machine en partenariat avec le géant chinois Tencent.

Une console 100% Cloud Gaming

Les informations partagées jusqu'ici se confirment et se précisent : il s'agira donc bel et bien d'une console nomade prévue pour jouer dans le Cloud. Il faudra donc disposer d'une connexion à Internet en WiFi pour pouvoir accéder aux services de Cloud Gaming.

La console s'équipe d'un écran dont la taille n'a pas été précisée, mais qui proposera une définition 1080p en 60Hz et au format 16:9. Elle disposera d'une autonomie estimée à 12h, prendra en charge le WiFi 802.11ac et ne pèsera que 463 grammes.

Côté design, on fait dans le classique avec un grand écran central et des commandes façon Nintendo Switch à base de boutons et joysticks sur les côtés, le tout épaulé par plusieurs gâchettes sur le dessus.

La G Cloud opère sous Android et embarquera d'emblée les applications Xbox Game Pass, Steam Link, Nvidia GeForce Now et Xbox Console Streaming par défaut. Pour les autres services de Cloud Gaming, il suffira d'installer les applications dédiées depuis le Google Play Store.

En interne, la machine se dote d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, mais pas de port SIM : impossible donc de profiter d'une connexion 4G/5G, il faudra se limiter au WiFi et cela change toute la donne : l'appareil ne sera ainsi pas tellement nomade, mais plus réservé à une utilisation domestique.

Lancement le 17 octobre à 349$

Logitech évoque la volonté de proposer une plateforme accessible qui nécessite de faire des concessions sur certaines fonctionnalités. Le prix annoncé est de 299 dollars en précommande, puis 349 dollars, le lancement étant prévu aux USA le 17 octobre. Aucune information concernant la France n'a été communiquée.

L'annonce arrive comme une certaine déception pour les joueurs. L'absence de connexion 4G / 5G limite grandement l'intérêt de la console. Néanmoins, il sera possible de profiter d'un partage de connexion avec son smartphone, ce qui permettra également d'économiser sur la batterie de la console.





Par ailleurs le prix parait malgré tout assez élevé. La G Cloud se positionne face à la Nintendo Switch qui propose du jeu en local et se veut réellement nomade. Elle devrait également souffrir de la comparaison avec les smartphones d'entrée ou de milieu de gamme qui peuvent proposer des prestations similaires en jeu, et aller au-delà dans les fonctionnalités...

La G Cloud pourrait se présenter comme une alternative pour les plus jeunes ne disposant pas de console à la maison ou d'écran toujours disponible. Son succès pourrait également se présenter comme un indicateur de la maturité du marché du jeu vidéo à basculer plus largement dans le Cloud Gaming.