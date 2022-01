Tesla Cybertuck : le lancement du pickup électrique reporté à début 2023

Pour les amateurs du pickup électrique Cybertruck de Tesla, la patience va devoir être de mise avant de pouvoir sillonner les routes à bord du véhicule aux formes inédites.

La mise en production avait déjà été reportée à fin 2022 mais il semble que cette nouvelle fenêtre va devoir encore être décalée de quelques mois, selon une information de Reuters.

La production ne serait plus prévue avant début 2023, toujours en quantités limitées au début, alors que Tesla réalise quelques modifications de dernière minute en réaction à l'émergence de la concurrence sur ce créneau.

Les attentes sont fortes sur le créneau du pickup qui peut profiter des avantages d'une motorisation électrique en terme de puissance instantanée et de couple. Polluant en version thermique, le pickup pourrait redorer son blason en passant à l'électrique tout en profitant du grand succès (aux Etats-Unis et de plus en plus en Europe) de ce segment.

Les constructeurs Rivian et Ford ont déjà annoncé le lancement de pickups électriques en 2022 tandis que General Motors a commencé à livrer les premiers Hummer EV.

Le Cybertruck de Tesla se distingue par ses lignes acérées et sa finition métal tout en embarquant le savoir-faire du constructeur pour l'aide au pilotage et à la conduite autonome.

Le pickup électrique doit être produit dans la nouvelle usine installée au Texas où Tesla a déjà déplacé son siège social à Austin, quittant ainsi la Silicon Valley. Le CEO Elon Musk doit donner un nouveau calendrier pour son futur véhicule le 26 janvier lors de la présentation des résultats financiers trimestriels pour la fin d'année.