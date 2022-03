Elon Musk : pas besoin de voitures électriques Tesla avec 1000 km d'autonomie

Depuis les débuts de l'essor des véhicules électriques, l'un des points sensibles de ce nouveau segment concerne l'autonomie des véhicules. Entre un kilométrage par charge en-dessous de ce que proposait une motorisation thermique et le manque de stations de charge, le scénario d'usage était relativement contraint et obligeait à conduire l'oeil rivé sur le stockage d'énergie restant.

La situation s'est un peu améliorée dans les deux compartiments, faisant naître d'autres problématiques (assurer une alimentation électrique suffisante en périodes de pointes, recycler les batteries usagées...).

Pourtant, affirme Elon Musk, patron de Tesla, proposer une autonomie de 1000 km sur un véhicule électrique est techniquement tout à fait réalisable. Cependant, cette possibilité n'est pas forcément souhaitable (au moins en l'état actuel des technologies).

Dans la bataille de communication qui se joue entre constructeurs, la tentation est grande de mettre en avant l'autonomie. La Lucid Air revendique ainsi plus de 500 miles (800 km) d'autonomie tandis que la Model S Plaid+ de Tesla est annoncée avec 520 miles (830 km).

Elle constitue cependant une exception et les véhicules Tesla sont plus proches des 400 miles (640 km). Dans une réponse à un message sur Twitter, Elon Musk a indiqué que Tesla aurait pu proposer une Model S avec 1000 km d'autonomie il y a un an mais n'a pas souhaité le faire.

Il met en avant le fait que cela aurait conduire à devoir transporter la masse supplémentaire des batteries pour rien "pendant 99,9% du temps", avec un impact sur les capacités d'accélération, de tenue de route et d'efficacité du véhicule.

Selon le milliardaire, "même l'autonomie de 400 miles de nos véhicules représente plus que ce que la plupart des utilisateurs utiliseront". Au-delà des considérations techniques, il relève que personne ne réalise de déplacements de plus de 600 km sans devoir s'arrêter à un moment pour se reposer...et donc se brancher à une borne pour recharger.

Ceci étant, la firme a vanté une autonomie de 620 miles (1000 km) pour son futur Roadster attendu en 2023. Mais ce n'est peut-être qu'une conséquence collatérale du fait que le véhicule embarquera un énorme pack batterie de 200 kWh pour assurer ses performances hors du commun.