Tesla a produit son millionième véhicule électrique

Le constructeur de véhicules électriques Tesla vient de franchir un cap hautement symbolique en annonçant avoir produit son millionième véhicule, en l'occurence une Tesla Model Y de couleur rouge.

Fondée en 2003, la société a commencé à produire ses premiers véhicules en 2008 seulement avec les Tesla Roadster avec moteur électrique mais dérivées de châssis Lotus.

Les Tesla Model S et X ont ensuite fait leur apparition mais avec un positionnement et une production n'autorisant que quelques milliers (puis quelques dizaines de milliers) de véhicules annuellement.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

C'est avec la mise en production de la Tesla Model 3, véhicule électrique dont le prix de base descend vers 30 000 dollars, que le challenge de la production en grande série a commencé, ce qui a obligé à apprendre très vite et à innover en matière d'automatisation, avec son lot d'essais et d'erreurs.

Tesla Model Y

Le "production hell" du lancement de la Model 3 a finalement été surmonté, permettant d'aller beaucoup plus vite pour la mise en production du SUV compact Tesla Model Y, tout en ouvrant de nouveaux sites de production comme la Gigafactory 3 de Shanghai venant alimenter la forte demande du marché chinois.

Cette stratégie rondement menée sous le regard inquiet des observateurs au vu des énormes dépenses nécessaires et d'un seuil de rentabilité sans cesse repoussée mais largement soutenue par les investisseurs, au point de faire grimper la valorisation boursière de Tesla bien au-delà de celle des constructeurs automobiles américains traditionnels, semble donc porter ses fruits et valider jusqu'à un certain point l'orientation vers une motorisation électrique pure pas uniquement réservée à quelques modèles luxueux.

Les capacités de production de Tesla sont encore modestes au regard des dizaines de millions de véhicules sortant des usines des autres constructeurs mais le tour de force de parvenir à produire 1 million de véhicules électriques en une petite douzaine d'années reste une solide réalisation.