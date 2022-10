Tesla Semi : le poids lourd électrique prêt pour son premier client

Tesla, constructeur de véhicules électriques, avait annoncé son intention de développer un poids lourd dès 2016, dans le cadre du Master Plan Part 2 du milliardaire Elon Musk.

Après une présentation officielle l'année suivante qui avait permis de tracer les grandes lignes du Tesla Semi, un temps de maturation et quelques retards (la production devait initialement être lancée en 2019), la phase de commercialisation est enfin arrivée.

L'homme d'affaires a confirmé (sur Twitter, comme d'habitude) le lancement de la production de masse et les premières livraisons pour la marque Pepsi à partir du 1er décembre 2022.

Dans les mois qui avaient suivi la présentation officielle en 2017, PepsiCo avait passé commande d'une centaine d'exemplaires, suivant en cela d'autres acteurs plus tournés vers la logisitique comme DHL et UPS.

Révolution à venir dans le transport routier ?

Précédemment, Elon Musk avait évoqué une mise en production pour 2023 seulement mais il semble que le contexte soit plus favorable que prévu, permettant de gagner quelques mois.

Les poids lourds électriques offrant jusqu'à 800 kilomètres d'autonomie sont produits dans le Nevada, à proximité de la Gigafactory 1 où le rythme de production serait de 5 véhicules par semaine, selon le site Electrek. A plus long terme, la production sera accélérée par la migration vers la Gigafactory du Texas, qui produira aussi le pickup électrique Cybertruck.

Dans la dernière modification de la fiche technique, Tesla met l'accent sur la configuration à trois moteurs électriques indépendants sur le train arrière et la capacité d'atteindre un 0-60 mph en 20 secondes à pleine charge tout en offrant une charge rapide permettant une recharge à 70% de la batterie en 30 minutes grâce à des stations Tesla Megacharger dont la première est du côté de Modesto (Californie) avec une borne d'une puissance de charge proche de 1 MW.

Rapprocher les coûts de ceux des poids lourds thermiques

Surtout, Tesla espère séduire en jouant sur la métrique de l'efficacité énergétique en revendiquant une consommation de moins de 2 kWh du mile (1,6 km) et des économies de carburant atteignant 200 000 dollars sur trois ans.

La révolution du poids lourd électrique se prépare et d'autres acteurs, comme Daimler, ont commencé à investir le secteur en commençant par des utilitaires intra et inter-urbains. Ce n'est que récemment que de véritables poids lourds électriques ont commencé à faire leur apparition et il seront plus nombreux ces prochains semestres.

Tout reste à créer, de la standardisation des technologies à la segmentation du marché en passant par le développement de la conduite autonome et du platooning (circulation en convoi) qui doivent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur...s'il n'est pas déjà trop tard.