Tesla : vers un véhicule électrique compact et conçu en Europe ?

Le patron de Tesla évoque le développement d'un nouveau véhicule électrique compact et plus abordable en Europe.

Au-delà de sa gamme de véhicules électriques S 3 X Y, Elon Musk, patron de Tesla réfléchit déjà à la suite et laisse entendre qu'un modèle compact et plus abordable pour être imaginé pour le marché européen.

Avec la Tesla Model Y, le constructeur peut théoriquement descendre jusqu'à 35 000 dollars même si cette version de base a surtout été élusive et n'apparaît plus dans le catalogue.

Tesla Model Y

Le CEO de Tesla relève qu'un véhicule électrique compact pourrait faire plus sens en Europe qu'aux Etats-Unis où les goûts se portent sur des véhicules plus imposants.

Un véhicule Tesla conçu en Europe ?

Soulignant dans une interview le savoir-faire des ingénieurs et designers européens, il laisse entendre qu'il devrait être possible de créer un véhicule complet sur le Vieux Continent et non une adaptation d'un modèle conçu en Californie.

Dans un autre contexte, l'homme d'affaires avait évoqué la capacité de Tesla de produire un véhicule électrique à partir de 25 000 dollars d'ici quelques années mais la décision de créer un véhicule compact, peut-être à hayon, en Europe tient aussi à la géographie et à la densité urbaine rencontrée.

Il a ainsi cité sa propre expérience et les difficultés pour garer une Tesla Model X à Berlin. Toutefois, l'usine Gigafactory 4 en cours de construction en Allemagne se concentrera d'abord sur la production de la Tesla Model Y, version déjà compacte de la Model X.