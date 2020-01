Tesla : des livraisons au-dessus des attentes, le cours atteint des records

Les analystes s'attendaient à des livraisons en-deça des attentes mais c'est pourtant un nouveau record de livraisons de 112 000 véhicules électriques que vient d'annoncer le constructeur Tesla pour le dernier trimestre 2019. Le précédent record ne datait que du troisième trimestre 2019, avec 97 000 véhicules livrés.

La Tesla Model 3 représente logiquement la grande majorité de ce volume, avec plus de 92 500 véhicules livrés, contre 19 540 Tesla Model S et X. Sur le dernier trimestre de l'année, plus de 104 000 véhicules ont été produits.

Avec ce volume record, Tesla peut annoncer un total de 367 500 véhicules livrés sur l'ensemble de l'année 2019, lui permettant d'atteindre la fourchette prévue, même si cela reste sur la branche basse de l'estimation.

Ce résultat a conduit le cours en Bourse de Tesla a connaître une poussée de fièvre de 5%, lui permettant d'atteindre un nouveau record à plus de 450 dollars, alors que la valeur était chahutée après le regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran.

Tesla a commencé les livraisons des premières Model 3 issues de l'usine Gigafactory 3 de Shanghai, s'ouvrant de nouvelles opportunités sur le plus grand marché mondial du véhicule électrique, et va préparer l'installation d'une Gigafactory 4 similaire en Europe.