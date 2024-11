XTool renouvelle ses modules d'extraction et de filtration

Il y a du nouveau du côté des accessoires chez xTool : le géant de la gravure et découpe laser vient de lancer sur le marché deux dispositifs visant à assainir l'air des espaces de travail au sein de sa gamme SafetyPro.

On retrouve ainsi d'une part l'IF2 qui se présente comme un module d'extraction ultra compact avec contrôle sans fil, et de l'autre l'AP2, une station de filtration également compatible sans fil.

xTool propose depuis quelques années déjà des systèmes de découpe et gravure laser de grande qualité, orientés vers les particuliers comme les micros et petites entreprises. Citons par exemple le double laser diode / fibre optique xTool F1 Ultra que nous avons testé, ou encore le graveur / découpeur laser à diode xTool S1.

Les produits de la marque sont régulièrement salués pour leurs innovations et design ainsi que leurs qualité, durabilité et fiabilité à travers le temps. Mais la marque multiplie également depuis quelques années sa gamme d'accessoires, et révise aujourd'hui son catalogue de systèmes de filtration.

Qu'il s'agisse de gravure ou de découpe au laser, travailler sur n'importe quel matériau entraine la production de débris, fumées et odeurs avec parfois le dégagement de fumées nocives pour la santé. Puisque tout le monde ne peut pas disposer d'un atelier dédié à la gravure et découpe, xTool propose depuis quelque temps déjà deux accessoires : un système d'évacuation pour qui dispose d'une fenêtre ou d'un système d'extraction des fumées, ainsi qu'un module de filtration pour ceux ne pouvant avoir accès à l'extérieur. Deux appareils qui se déclinent aujourd'hui dans de nouveaux modèles plus performants, mais aussi et surtout bien plus ergonomiques.

xTool SafetyPro IF2 : un module d'extraction ultra compact avec contrôle sans fil, affiché à 209 € sur le site de la marque mais actuellement en promotion à seulement 170 € (-19%)





: un module d'extraction ultra compact avec contrôle sans fil, affiché à 209 € sur le site de la marque mais actuellement en promotion xTool SafetyPro AP2 : une station de filtration compatible sans fil, à 1199 € prix officiel mais actuellement à seulement 699 € (-42%).

Une extraction puissante et ultra compacte

xTool remplace son module d'extraction par le SafetyPro IF2 (In line Fan 2), dans une version qui séduit par son aspect bien plus compact, mais également par un fonctionnement automatique sans fil.

Le tout se compose d'un bloc d'extraction misant sur deux ventilateurs en série capables d'atteindre 16 000 tours par minute. Ils produisent ainsi une dépression de 1300 Pa. Le moteur de 100 W permet ainsi d'offrir une puissance supérieure au module traditionnel tout en affichant un encombrement réduit.

L'IF2 est tout simplement 6 fois plus petit que l'ancien modèle avec seulement 19,3 cm de large, 11 cm de long pour 11,8 cm de haut. Il reste facilement nettoyable, car intégralement démontable, 4 vis permettant d'accéder aux deux ventilateurs que l'on peut nettoyer avec un simple chiffon.

Plus petit ne veut pas dire plus bruyant : le débit sonore est maitrisé et limité par un système d'insonorisation interne. L'encombrement est également réduit de par le diamètre de sortie limité à 76 mm contre 150 mm sur le précédent modèle.

L'IF2 propose un large boitier que l'on pourra accrocher et qui embarque de l'électronique, un transformateur ainsi que des commandes tactiles permettant un fonctionnement autonome. On pourra ainsi l'allumer et l'éteindre, forcer la ventilation sur 4 niveaux d'intensité ou basculer en mode automatique.

En mode automatique, il n'y a plus rien à toucher : la clé Bluetooth branchée sur le laser permet d'automatiser l'extraction des fumées lors du fonctionnement du laser et de sélectionner un temps d'activation au-delà de la fin du projet pour garantir un environnement purgé de tout gaz nocif ou odeur. Cette liaison "intelligente" offre une excellente expérience en ajustant automatiquement la vitesse appropriée en fonction des matériaux mais aussi en changeant de mode (Normal / Silencieux).

L'intégration de l'IF2 au sein du logiciel xTool est complète, et l'automatisation permet d'éviter de laisser tourner l'ensemble ou de subir les effets d'un éventuel oubli.

À l'usage, le bruit émis reste en deçà du bloc d'extraction de précédente génération pour une efficacité identique. La manipulation pour le nettoyage est un peu plus délicate du fait qu'il faut démonter les ventilateurs et qu'ils sont plus petits. L'encombrement bien plus réduit est un vrai plus très appréciable, surtout dans les espaces étriqués.

Un purificateur d'air à 6 niveaux de filtration

L'AP2 constitue pour sa part une énorme évolution par rapport au système de filtration d'ancienne génération de xTool.

Ici, on retrouve une station capable de filtrer les fumées, poussières, gaz nocifs et odeurs grâce à un bloc intégrant pas moins de 6 couches de filtration.

Outre un bloc filtre cyclonique, ce sont 5 filtres qui sont empilés dans le boitier pour assainir l'air extrait de l'enceinte du laser avant d'être rejeté dans la pièce, ou à l'extérieur.

De haut en bas, on retrouve ainsi :

Un filtre SuperCyclone en plastique qui bloque 99% des grosses particules comme les débris de bois ou de plastique. Le filtre est lavable et dispose d'un système anti obstruction.

Un pré-filtre qui capte les particules plus petites comme les poussières, fibres, cheveux, et autres substances visibles.

Un filtre pour les particules de moyenne taille qui bloque 95% des poussières fines (0,3 µm)

Un filtre au charbon actif qui stoppe 84,4% des fumées nocives (gaz acides, SO2...)

Un filtre au charbon ultra dense qui bloque 99,99% des odeurs (COV, SO2 etc)

Un filtre HEPA qui filtre les poussières les plus fines et les virus ainsi que les allergènes.

En fin de boucle, l'air ainsi aspiré depuis le laser est filtré de 99,99% des particules fines PM2 ,5, de 99,97% des poussières de plus de 0,3 µm, de 99% des allergènes, de 97,97% des odeurs, de 99,9% des toluènes et enfin de 99,9% des COV (composés organiques volatils).

De par la taille des filtres, xTool évoque une filtration optimale pour plusieurs centaines d'heures. Une durée de vie allongée par la présence du module SuperCyclone qui évite l'engorgement trop rapide du préfiltre, et qui se veut lavable à la main, car intégralement démontable.

En façade, les filtres sont protégés par un capot en acrylique fumé aimanté qui garantit une parfaite étanchéité de l'ensemble.

Sur le dessus, on retrouve des commandes tactiles permettant d'allumer et faire varier manuellement la vitesse de fonctionnement, ou de basculer en mode automatique. Des témoins lumineux indiquent le niveau d'aspiration ainsi que la synchronisation ou la nécessité de changer les filtres.

Une clé Bluetooth permet là encore une automatisation de la mise en fonctionnement ainsi que de l'arret en fonction du travail lancé sur le laser xTool via le logiciel Creative Space. Cette fonctionnalité se veut bien plus ergonomique et pratique à l'usage que le variateur de l'ancien modèle.

Le bruit en fonctionnement se veut également particulièrement réduit à l'usage comparé au précédent modèle.

Lors de nos tests dans la découpe de MDF et de plastiques, nous avons pu juger de la bonne aspiration et filtration du bloc : aucune fumée ne reste dans l'habitacle de notre M1 Ultra, et aucune odeur ne se fait sentir, même lorsque nous gravons du stratifié habituellement très sujet aux odeurs de plastique brulé.

Le design de l'ensemble et la qualité des matériaux utilisés sont la signature de xTool. Notons que le groupe est sur roulettes pour faciliter son déplacement, mais qu'il ne présente pas de système de blocage pour le maintenir en place.

ça souffle !

Ces deux nouveaux produits de xTool se veulent dans la lignée de ce que propose la marque : des produits de qualité efficaces et en avance sur une partie de la concurrence.

La compacité de l'IF2 par rapport au précédent module est plus qu'appréciable et permet d'aérer la pièce dans laquelle il est installé. Le choix des gaines en 76 mm est également louable pour les mêmes raisons.

L'AP2 se veut certes plus encombrant, mais son design permet de l'intégrer facilement dans un bureau comme un objet de décoration. L'efficacité des 6 filtres est redoutable et le fonctionnement bien plus silencieux que la précédente version.

Enfin, sur les deux appareils, la bascule vers un mode de contrôle sans fil est salvateur : il évite les manipulations lors des projets et permet de gagner du temps ainsi qu'en tranquillité puisque les modules s'éteignent d'eux-mêmes après le temps imparti réglé par l'utilisateur.

Dans l'ensemble les deux dispositifs sont de jolies réussites qui offrent suffisamment d'avantages sur les précédentes générations pour encourager à leur renouvellement, et devraient décider encore plus facilement les utilisateurs n'étant pas encore équipés de ce type d'appareil.

