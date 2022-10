Conflit entre TF1 et Canal+ : les chaînes bientôt de retour mais pas pour tout le monde ?

Le conflit entre TF1 et Canal+ se poursuit mais le premier pourrait avoir une alternative pour donner accès à ses chaînes gratuites de la TNT.

Les chaînes de TF1 diffusées sur la TNT (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) ne sont plus accessibles depuis début septembre pour les abonnés aux offres de Canal+, en particulier pour ceux en zones blanches et ne pouvant regarder ces chaînes que via une offre satellite.

Les péripéties ont été nombreuses depuis un mois et demi mais la situation est toujours bloquée : le groupe de Bouygues n'est pas parvenu à obliger Canal à restaurer le signal de ses chaînes télévisées et ce dernier ne semble pas décidé à reprendre les négociations pour tenter de trouver un accord sur une juste rétribution pour la diffusion du signal de TF1.

Après une première décision en faveur de Canal+ qui maintient la situation de blocage, TF1 espère reprendre l'avantage avec un appel de la décision du tribunal de commerce de Paris dont le résultat est attendu le 20 octobre prochain.

Un accès satellite en clair

Rien ne dit encore qu'il obtiendra gain de cause mais il pourrait se ménager une porte de sortie en cas de nouveau refus pour le retour de ses chaînes TV dans les offres de Canal Plus.

selon le site Télésatellite.com, les chaînes du groupe TF1 sont accessibles en clair et en qualité HD sur les satellites Astra. La diffusion serait gérée par Globecast, filiale d'Orange, et la réception serait possible depuis n'importe quel boîtier compatible, dont ceux de TNT Sat.

Rien n'a été encore officialisé mais la supposition est qu'il s'agirait d'une manoeuvre de secours de TF1 pour assurer la diffusion de ses chaînes en cas de maintien du statu quo, surtout à l'approche du Mondial de Football 2022 pour lequel TF1 va retransmettre tous les matchs des Bleus.

TF1 en clair mais pour combien de temps ?

Cela signifierait tout de même que le groupe de Bouygues paie lui-même pour la diffusion via ces canaux du satellite. Le site fournit les paramètres de réception pour les récupérer :

Satellite Astra 19,2º Est

Fréquence 11377 MHz

Polarisation verticale

Symbol Rate (S/R) 22000

FEC 2/3

Selon les utilisateurs, les chaînes s'ajoutent en fin de liste des chaînes reçues par satellite. Faute d'informations officielles, difficile de savoir ce qui se prépare ici et dans quelle mesure TF1 maintiendra la diffusion par ce moyen (et pour quels programmes).

La décision en appel du 20 octobre sera donc peut-être une nouvelle étape dans le conflit opposant les deux groupes et pour lequel aucun ne semble vouloir lâcher du lest.